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41-летний футболист Пепе из Португалии завершил карьеру

09 августа 2024 07:48
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Защитник сборной Португалии Пепе, который стал самым возрастным игроком в истории чемпионатов Европы 2024 года, сообщил о своем завершении карьеры. Об этом пишет РИА Новости.

После окончания сезона покинул «Порту» и 41-летний футболист не стал завершать свои выступление за сборную Португалии после Евро, где сборная дошла до 1/4 финала. В Instagram он выразил благодарность всем, выложив видео с трофеями.

Пепе начал свою профессиональную карьеру в 2002 году и выступал за «Маритимо», «Порту», «Реал» и «Бешикташ».. 

Он – чемпион Европы и обладатель Лиги наций УЕФА. На клубном уровне трижды выигрывал Лигу чемпионов, дважды – Суперкубок УЕФА, трижды – чемпионат Испании и четырежды – чемпионат Португалии, а также дважды становился обладателем Клубного чемпионата мира.

# Футбол

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