Войска НАТО провели учения с участием 2 тысяч солдат у границ Беларуси и России

Крупные учения с участием 2 тысяч солдат провели войска НАТО у границ России и Беларуси. Об этом сообщает Минобороны Польши. Тренировка прошла в Сувалкском ущелье.

К маневрам привлекли американские, британские, румынские и хорватские войска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Задействовали при этом тысячу единиц боевой техники. Военные отработали элементы отражения атаки и действия при контрнаступательных операциях, в том числе с преодолением водных преград.