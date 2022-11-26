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Войска НАТО провели учения с участием 2 тысяч солдат у границ Беларуси и России

26 ноября 2022 07:27
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Крупные учения с участием 2 тысяч солдат провели войска НАТО у границ России и Беларуси. Об этом сообщает Минобороны Польши. Тренировка прошла в Сувалкском ущелье.

Войска НАТО провели учения с участием 2 тысяч солдат у границ Беларуси и России-1

К маневрам привлекли американские, британские, румынские и хорватские войска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Задействовали при этом тысячу единиц боевой техники. Военные отработали элементы отражения атаки и действия при контрнаступательных операциях, в том числе с преодолением водных преград.

Войска НАТО провели учения с участием 2 тысяч солдат у границ Беларуси и России-4

Сувалкское ущелье находится между Беларусью и Калининградской областью России и имеет стратегическое значение для НАТО.

# Военные учения # Фотофакт

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