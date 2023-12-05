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Путин посетит ОАЭ и Саудовскую Аравию 6 декабря

05 декабря 2023 14:40
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Ожидается, что в ходе своих предстоящих 6 декабря визитов в ОАЭ и Саудовскую Аравию президент России Владимир Путин вручит подарки лидерам этих стран. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на помощника главы российского государства Юрия Ушакова.

Он также подтвердил, что в соответствии с протоколом будет произведен обмен подарками, хотя и не уточнил, что конкретно будет преподнесено от России.

Во время прошлого визита Путина в эти страны в 2019 году он подарил наследному принцу Абу-Даби белого кречета, а королю Саудовской Аравии – камчатского кречета.

# Международная политика

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