Путин посетит ОАЭ и Саудовскую Аравию 6 декабря

Ожидается, что в ходе своих предстоящих 6 декабря визитов в ОАЭ и Саудовскую Аравию президент России Владимир Путин вручит подарки лидерам этих стран. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на помощника главы российского государства Юрия Ушакова.

Он также подтвердил, что в соответствии с протоколом будет произведен обмен подарками, хотя и не уточнил, что конкретно будет преподнесено от России.

Во время прошлого визита Путина в эти страны в 2019 году он подарил наследному принцу Абу-Даби белого кречета, а королю Саудовской Аравии – камчатского кречета.