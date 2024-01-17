«Алёша» – это символ нашего города». Жители Болгарии выступили против сноса памятника

Жители Пловдива встали на защиту монумента советскому солдату-освободителю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Руки прочь от «Алеши!» – скандируют жители болгарского города.

Поводом для протестов послужило намерение властей перенести памятник с холма Освободителей в музей. С подобной инициативой выступила демократическая партия Болгарии. По мнению ее представителей, мемориал морально устарел. Однако люди с этим утверждением явно не согласны. «Нет войне с историей» – скандируют собравшиеся у местного горсовета активисты.

Место памятника на холме! «Алеша» – это символ нашего города. «Алеша» – это символ борьбы с нацизмом. Это память обо всех, кто погиб, сражаясь за страну.