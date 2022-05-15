Латвийский политолог о сносе памятника Освободителям Риги: «Они сейчас и своих предков не уважают»

К ситуации вокруг памятника Освободителям Риги. Мы продолжаем следить за судьбой мемориала, настоящую войну против которого ведут власти Латвии. Противостояние достигло пика. В Сейме приняли решение, что освободители Риге больше не нужны. Памятник будет снесен, но, похоже, обычные жители Латвии не согласны с таким решением, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Когда в прибалтийской стране началась война с советскими монументами, на их защиту встали добровольцы из организации «Ночной дозор». Волонтерские команды выходили к памятникам и дежурили там по 2-3 часа, чтобы противостоять осквернению этих мест. Именно волонтеры первыми подняли тревогу, когда бульдозер проехался по цветам, а заодно и по чувствам тысяч рижан, которые 9 Мая приходили к монументу. Но закатать в асфальт общую память не удалось. Получился даже обратный эффект, когда местные вновь принесли к памятнику живые цветы.

Ольга Коршун, СТВ:

А в пятницу, 13 мая, на Ратушной площади в Риге прошла манифестация против такой кощунственной политики властей. Но участники вместо хотя бы извинений получили билеты на выезд из страны. А латышский депутат Александр Кирштейнс и вовсе предлагает людей, пришедших к памятнику Освободителям Риги, запереть на прилегающей территории и высылать из Латвии. Несложно догадаться, что после таких заявлений местного истеблишмента желающих обсудить все происходящее в Риге нашлось немного. Наши редакторы буквально всю неделю пытались связаться с представителями латвийской общественности, но многие предпочитают молчать. Люди запуганы. За позицию, которая отличается от официальной, может последовать наказание, вплоть до уголовного. Поэтому следующий комментарий нам удалось записать только на условиях полной анонимности.

Политолог (Латвия):

Я очень сожалею, я уважаю труд журналистов. Всегда откликаюсь – и нашим, и нацикам. Потому что братьям-латышам тоже нужно знать правду. Но действительно, из-за угрозы закрытия партии впервые отказываю в интервью. Увы. 39 за снос депутатов Рижской думы, янисов, не помнящих родства, 13 против. Я бы и публично высказал все, что я о них, подлецах, сволочах и янисах, не помнящих родства, думаю. Если бы не было той Победы, то сегодня бы здесь не было Латвии. Не было бы государственного латышского языка, а был бы немецкий, как он уже был государственным в годы их оккупации. В Красной армии сражались с гитлеровцами, нацистами более 100 тысяч латышей. Так что они сейчас и своих предков не уважают. Восемь латышей, именно латышей, стали Героями Советского Союза. Вот кем им нужно быть, гордиться. А они гордятся Ваффен-эсэсовцами.