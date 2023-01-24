За год продажи в польских магазинах сократились на 5% – это худший результат после пандемии

Новости Польши. Из-за высоких цен и падения уровня жизни поляки стали покупать меньше. Об этом пишет газета «Речь Посполита», ссылаясь на данные центрального статистического управления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В стране зафиксирован обвал розничных продаж. За год они сократились на 5 %. Это худший результат после пандемии. Причиной всему – инфляция. Цены в магазинах продолжают расти, особенно на продукты. Поляки стали экономить не только на еде, но и на других товарах. Продажи мебели, электроники и бытовой техники уменьшились почти на 10,5 %. При этом магазины готовятся к еще большему падению спроса и, как следствие, сокращению уровня прибыли.