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За год продажи в польских магазинах сократились на 5% – это худший результат после пандемии

24 января 2023 07:31
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Новости Польши. Из-за высоких цен и падения уровня жизни поляки стали покупать меньше. Об этом пишет газета «Речь Посполита», ссылаясь на данные центрального статистического управления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За год продажи в польских магазинах сократились на 5% – это худший результат после пандемии-1

В стране зафиксирован обвал розничных продаж. За год они сократились на 5 %. Это худший результат после пандемии. Причиной всему – инфляция. Цены в магазинах продолжают расти, особенно на продукты. Поляки стали экономить не только на еде, но и на других товарах. Продажи мебели, электроники и бытовой техники уменьшились почти на 10,5 %. При этом магазины готовятся к еще большему падению спроса и, как следствие, сокращению уровня прибыли.

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# Кризис в ЕС # Новости Польши # Фотофакт

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