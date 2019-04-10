Впервые в истории. Учёные опубликовали снимок чёрной дыры

Астрофизики показали первое в истории человечества изображение черной дыры. Исторический снимок удалось получить специалистам проекта «Телескоп горизонта событий», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фото сделали с помощью восьми радиотелескопов, которые находятся в разных точках Земли. На снимке изображено яркое кольцо, которое образованно изгибами света в условиях интенсивной гравитации. Темный круг внутри – это и есть черная дыра. Ее называют по-разному: Мессье 87 либо Дева А. Она тяжелее Солнца в 6,5 миллиардов раз.