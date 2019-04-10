Прямой эфир

Впервые в истории. Учёные опубликовали снимок чёрной дыры

10 апреля 2019 17:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Астрофизики показали первое в истории человечества изображение черной дыры. Исторический снимок удалось получить специалистам проекта «Телескоп горизонта событий», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фото сделали с помощью восьми радиотелескопов, которые находятся в разных точках Земли. На снимке изображено яркое кольцо, которое образованно изгибами света в условиях интенсивной гравитации. Темный круг внутри – это и есть черная дыра. Ее называют по-разному: Мессье 87 либо Дева А. Она тяжелее Солнца в 6,5 миллиардов раз.

Впервые в истории. Учёные опубликовали снимок чёрной дыры-1

Впервые в истории. Учёные опубликовали снимок чёрной дыры-3

# Космос # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Японские иены поменяют свой дизайн
10 апреля 2019 15:13

Японские иены поменяют свой дизайн

В Новой Зеландии ужесточили закон об оружии
10 апреля 2019 15:09

В Новой Зеландии ужесточили закон об оружии

Мощное наводнение захлестнуло Бразилию: есть жертвы
10 апреля 2019 15:06

Мощное наводнение захлестнуло Бразилию: есть жертвы