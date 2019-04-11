Пентагон выделил 1 млр долларов на строительство стены с Мексикой

Новости США. Почти миллиард долларов на строительство стены на границе с Мексикой выделил Пентагон президенту США Дональду Трампу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Почти миллиард долларов на строительство стены на границе с Мексикой выделил Пентагон президенту США Дональду Трампу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Именно на такую сумму ведомство заключило контракты с двумя компаниями. Одна будет возводить заграждение на границе в штате Нью-Мексико, другая построит стену в Аризоне. Работы планируют завершить уже осенью 2020 года.
Чтобы получить деньги на выполнение одного из главных своих предвыборных обещаний, Трамп в феврале ввёл чрезвычайное положение на приграничных с Мексикой территориях. Это позволило получить 6,5 миллиарда долларов в обход Конгресса, который, согласно конституции, должен одобрить любые расходы бюджета. Однако этот шаг уже оспорен в судах.