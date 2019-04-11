Мешки с кокаином нашли в Чёрном море

Новости мира. В Чёрном море продолжают находить мешки с наркотиками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этот раз у побережья Болгарии обнаружили 170 кг кокаина высокого качества. Шесть пакетов были хорошо упакованы и привязаны к спасательному жилету.

Ранее сообщалось, что в брошенной моторной лодке в дельте Дуная обнаружены 800 кг наркотиков. Предполагается, что они были потеряны наркоторговцами после того, как лодка опрокинулась в результате сильной грозы, а выносимые сейчас волнами на берег, пакеты входили в эту партию общим объёмом около тонны.

Болгарские пограничники и сотрудники румынских правоохранительных органов патрулируют побережья.