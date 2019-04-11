Прямой эфир

Мешки с кокаином нашли в Чёрном море

11 апреля 2019 07:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости мира. В Чёрном море продолжают находить мешки с наркотиками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этот раз у побережья Болгарии обнаружили 170 кг кокаина высокого качества. Шесть пакетов были хорошо упакованы и привязаны к спасательному жилету.

Мешки с кокаином нашли в Чёрном море-1

Ранее сообщалось, что в брошенной моторной лодке в дельте Дуная обнаружены 800 кг наркотиков. Предполагается, что они были потеряны наркоторговцами после того, как лодка опрокинулась в результате сильной грозы, а выносимые сейчас волнами на берег, пакеты входили в эту партию общим объёмом около тонны.

Болгарские пограничники и сотрудники румынских правоохранительных органов патрулируют побережья.

# Наркотики # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Пентагон выделил 1 млр долларов на строительство стены с Мексикой
11 апреля 2019 07:20

Пентагон выделил 1 млр долларов на строительство стены с Мексикой

Впервые в истории. Учёные опубликовали снимок чёрной дыры
10 апреля 2019 17:00

Впервые в истории. Учёные опубликовали снимок чёрной дыры

Японские иены поменяют свой дизайн
10 апреля 2019 15:13

Японские иены поменяют свой дизайн