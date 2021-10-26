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Военный парад и свободный вход в парламент. Австрия отмечает День Республики

26 октября 2021 09:29
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Новости Австрии. Австрия отмечает национальный праздник – День Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его история связана с выводом иностранных войск с территории страны и объявлением независимости.

Военный парад и свободный вход в парламент. Австрия отмечает День Республики-1

В этот день в столице проходит военный парад и выставка военной техники, а в зданиях австрийского парламента и федеральной канцелярии – это День открытых дверей. С Национальным праздником народ Австрии поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Он пожелал дружественному народу мира, благополучия и дальнейшего процветания.

# Праздничные даты # Александр Лукашенко # Фотофакт

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