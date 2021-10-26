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Переправляли по 3-4 человека. В Испании поймали контрабандистов, которые перевозили нелегалов во Францию

26 октября 2021 09:16
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Новости Испании. В Испании полиция арестовала контрабандистов, которые перевозили нелегальных мигрантов во Францию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Переправляли по 3-4 человека. В Испании поймали контрабандистов, которые перевозили нелегалов во Францию-1

По данным следствия, преступная группировка только за последние два месяца осуществила около 60 операций по незаконной перевозке людей.

Переправляли по 3-4 человека. В Испании поймали контрабандистов, которые перевозили нелегалов во Францию-4

Сначала преступники находили мигрантов, которые самостоятельно добрались до Испании. После чего переправляли по 3-4 человека во французские города рядом с границей.

# Контрабанда # Фотофакт

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