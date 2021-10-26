Переправляли по 3-4 человека. В Испании поймали контрабандистов, которые перевозили нелегалов во Францию

Новости Испании. В Испании полиция арестовала контрабандистов, которые перевозили нелегальных мигрантов во Францию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Испании. В Испании полиция арестовала контрабандистов, которые перевозили нелегальных мигрантов во Францию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По данным следствия, преступная группировка только за последние два месяца осуществила около 60 операций по незаконной перевозке людей.
Сначала преступники находили мигрантов, которые самостоятельно добрались до Испании. После чего переправляли по 3-4 человека во французские города рядом с границей.