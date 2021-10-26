Переправляли по 3-4 человека. В Испании поймали контрабандистов, которые перевозили нелегалов во Францию

Новости Испании. В Испании полиция арестовала контрабандистов, которые перевозили нелегальных мигрантов во Францию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным следствия, преступная группировка только за последние два месяца осуществила около 60 операций по незаконной перевозке людей.