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В штате Айдахо застрелили двух человек. Расследованием занимается ФБР

26 октября 2021 08:42
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Новости США. В американском штате Айдахо в результате стрельбы в торговом центре погибли два человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще шестеро ранены, в том числе полицейские.

В штате Айдахо застрелили двух человек. Расследованием занимается ФБР-1

Имя человека, который открыл огонь, не разглашается. Задержать его удалось на месте. Сейчас с ним работают правоохранители. О мотивах нападавшего также нет информации, начальник местной полиции отказался давать какие-либо комментарии. Расследованием, помимо местной полиции, занимаются сотрудники ФБР.

# Стрельба в США # Фотофакт

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