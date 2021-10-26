В штате Айдахо застрелили двух человек. Расследованием занимается ФБР

Новости США. В американском штате Айдахо в результате стрельбы в торговом центре погибли два человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще шестеро ранены, в том числе полицейские.

Имя человека, который открыл огонь, не разглашается. Задержать его удалось на месте. Сейчас с ним работают правоохранители. О мотивах нападавшего также нет информации, начальник местной полиции отказался давать какие-либо комментарии. Расследованием, помимо местной полиции, занимаются сотрудники ФБР.