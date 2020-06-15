Военный истребитель потерпел крушение на Суматре. Пилот выжил

Новости Индонезии. На индонезийском острове Суматра потерпел крушение военный истребитель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время полета возникли технические неполадки. Пилот пытался выровнять воздушное судно, однако оно стремительно теряло высоту. Летчику пришлось катапультироваться. Он выжил и сейчас находится под присмотром медиков.