Прямой эфир

Во Франции рейсовый автобус протаранил дом, пострадали 16 человек

15 июня 2020 14:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Франции. Рейсовый автобус врезался в дом во Франции. Авария произошла в департаменте Ивелин в центральной части страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции рейсовый автобус протаранил дом, пострадали 16 человек-1

По предварительным данным, водителю стало плохо во время движения, он потерял управление транспортным средством и автобус въехал в стену нежилого дома.

Во Франции рейсовый автобус протаранил дом, пострадали 16 человек-4

В результате инцидента различные травмы получили 16 пассажиров, в том числе дети. Всех пострадавших уже доставили в больницу, где им окажут необходимую помощь. На месте происшествия работают полицейские.

# Авария # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Авария в Японии: более 15 тысяч домов и квартир остались без воды
15 июня 2020 13:05

Авария в Японии: более 15 тысяч домов и квартир остались без воды

Новая волна протестов в США началась из-за гибели ещё одного афроамериканца в Атланте
15 июня 2020 13:04

Новая волна протестов в США началась из-за гибели ещё одного афроамериканца в Атланте

Жители Венеции протестуют против большого потока туристов
15 июня 2020 09:37

Жители Венеции протестуют против большого потока туристов