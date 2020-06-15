Во Франции рейсовый автобус протаранил дом, пострадали 16 человек

Новости Франции. Рейсовый автобус врезался в дом во Франции. Авария произошла в департаменте Ивелин в центральной части страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Франции. Рейсовый автобус врезался в дом во Франции. Авария произошла в департаменте Ивелин в центральной части страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По предварительным данным, водителю стало плохо во время движения, он потерял управление транспортным средством и автобус въехал в стену нежилого дома.
В результате инцидента различные травмы получили 16 пассажиров, в том числе дети. Всех пострадавших уже доставили в больницу, где им окажут необходимую помощь. На месте происшествия работают полицейские.