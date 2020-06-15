Авария в Японии: более 15 тысяч домов и квартир остались без воды

Новости Японии. Более 15 тысяч домов и квартир в городе Хитати на северо-востоке острова Хонсю остались без водоснабжения из-за крупной аварии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре города произошел разрыв водопровода и из-под земли вырвался фонтан. В результате оказалась затоплена одна из главных улиц.