Новая волна протестов в США началась из-за гибели ещё одного афроамериканца в Атланте

Новости США. Американские города охватила новая волна протестов. Поводом для очередных демонстраций стал еще один случай гибели афроамериканца после задержания полицией в Атланте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все выходные в разных уголках страны тысячи активистов выходили на улицы, поджигали автомобили, били окна и перекрывали дороги. В Атланте во время манифестации подожгли ресторан, у которого проходило задержание погибшего Ричарда Брукса.

Для разгона дебоширов правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ.