В Великобритании не утихают беспорядки. Но от погромов, поджогов и стычек уличных банд участники протестов перешли к митингам, полиция к арестам и вынесению экспресс-приговоров, а власти к поиску виноватых, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Надо отметить, что в этом деле они преуспели и обнаружили в протестах даже внешний след, который, конечно, ведет в Россию. Об этом поспешили сообщить британские СМИ, серьезные и не очень. Потом, правда, разобрались, что это фейк. А правда в том, что нынешние власти Британии в своих ошибках готовы обвинить всех и вся, но только не себя.

Напомним, поводом для беспорядков стало нападение на детей в музыкальной школе. В результате три девочки погибли, еще пять детей и двое взрослых получили ранения. Личность преступника долго скрывали, и в СМИ появилась информация, что атаку совершил беженец из исламских стран. Это моментально подняло волну насилия в отношении мусульман. По всей Британии начались столкновения с полицией и нападения на мечети. Позже суд раскрыл личность убийцы. Им оказался 17-летний чернокожий выходец из Руанды, правда, подчеркивалось, что он христианин. Так из протестов попытались убрать исламский фактор, но столкновения уже переросли в конфликт неонацистов и футбольных фанатов с мусульманскими диаспорами. Беспорядки в нынешнем формате – это стычки уличных банд, которые контролируют те или иные районы британских городов.