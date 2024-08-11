Экономика – вот что должно беспокоить европейских чиновников. В Бундестаге обеспокоились тем, что на войну Германия тратит больше, чем на мир. Опомнились. Сара Вагенкнехт заявила, что нужно больше вкладываться в гражданскую инфраструктуру, а не в конфликт в Украине, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Такая политика, по мнению фрау-депутата, ведет к обогащению только оборонных концернов, а не простых немцев. К слову, чистая прибыль Rheinmetall, крупнейшей оборонной компании Германии, в прошлом году увеличилась на 600 миллионов евро, и, судя по всему, на этом никто останавливаться не собирается. Раньше в СМИ проскальзывала информация, что Шольц собирается упростить участие государства в оборонных концернах. Это позволит штамповать еще больше оружия и поставлять его, по сути, куда угодно и кому угодно. А пока немецкие власти раскручивают военный маховик (как будто забыли, чем это обычно для них заканчивается), Германия теряет экономическое лидерство, как, впрочем, теряет и вся Европа, и речь не только об экономике. Куда утекают европейские мозги и капиталы, на неделе разбирались наши корреспонденты.

Европейские власти пытаются заверить весь мир в стойкости своих позиций, стремясь не потерять позиции мирового лидера. Но постоянные ошибки не только внутри Евросоюза, но и во внешней политике принесли свои плоды. Финансово-экономическое положение Брюсселя находится в подвешенном состоянии уже долгое время. Ни стабильность евро, ни промышленный потенциал не могут спасти европейское производство от рецессии и стагнации. Добивает и так безнадежное положение зеленый курс, который не устраивает как многих чиновников, так и большинство населения. Под давлением зеленных партий брюссельский истеблишмент пытается ради собственной выгоды принудительно проводить непопулярные реформы.

Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии:

У нас остается цель к 2035 году прийти к климатически нейтральной энергетике. Чтобы достичь этого, действительно потребуется технологически нейтральный подход, в котором электронное топливо должно сыграть свою роль. В будущем мы планируем сворачивать разработку ископаемых энергоресурсов, что поможет оптимизировать рынок топлива.

Самой крупной экономикой и страной с самым большим экономическим кризисом в Евросоюзе стала Германия. По типу других западноевропейских стран Берлин проходит путь деиндустриализации общества, вынося свой промышленный потенциал за рубеж. Но даже оставшиеся предприятия не могут уже конкурировать на рынке. Известный на мировом уровне немецкий автопром сталкивается с колоссальными убытками из-за конкуренции с Китаем. Из-за этого концерны в прошлом месяце потеряли около 18 %. Пока немецкие власти не предприняли никаких экстренных мер, заявив только о своем беспокойстве.