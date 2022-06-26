Военный эксперт: «Качество подготовки военной многих военнослужащих блока оставляет желать лучшего»

Новости Беларуси. Надо сказать, что на действия Литвы нервно отреагировала остальная Прибалтика, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. По оценкам НАТО, для предотвращения быстрого захвата региона необходимо 6-7 бригад, в том числе по меньшей мере три бронетанковых. Вероятно, общественное мнение в Европе сейчас и готовят для их размещения. И, похоже, речь идет о создании Соединенными Штатами новых постоянных баз в восточных странах НАТО. Это очень дорогое удовольствие, но выхода нет. У Альянса проблемы с логистикой в Европе. Столтенберг: «НАТО должен поддерживать надежное сдерживание и мощную оборону». Читайте здесь.

На четыре страны приходится более 10 тысяч солдат НАТО на постоянной основе. Но в Эстонии на это смотрят не так оптимистично. Как заявила премьер-министр страны, стратегии НАТО по защите стран Балтии, мягко говоря, не идеальны. Так как план по обороне подразумевает то, что эти государства попросту сдаются. В случае нападения перед натовскими военными стоит неоднозначная задача – задержать противника. Правда, лишь на несколько суток. Дальнейшую судьбу солдат оставляют за скобками. А вот судьбу государств определят следующие полгода: именно столько, согласно планам, понадобится блоку, чтобы отвоевать территории. Стратегия не выглядит привлекательной даже на бумаге. Эстонские политики начинают бить тревогу: страна может быть стерта с лица земли.

Юрий Кнутов, военный эксперт:

Если откровенно говорить, качество подготовки военной многих военнослужащих блока оставляет желать лучшего. Это связано с тем, что достаточно долгое время ставка делалась на США и на армию США. Европейцы, честно говоря, разучились воевать.