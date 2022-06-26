Военный эксперт: «Качество подготовки военной многих военнослужащих блока оставляет желать лучшего»
Новости Беларуси. Надо сказать, что на действия Литвы нервно отреагировала остальная Прибалтика, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. По оценкам НАТО, для предотвращения быстрого захвата региона необходимо 6-7 бригад, в том числе по меньшей мере три бронетанковых. Вероятно, общественное мнение в Европе сейчас и готовят для их размещения. И, похоже, речь идет о создании Соединенными Штатами новых постоянных баз в восточных странах НАТО. Это очень дорогое удовольствие, но выхода нет. У Альянса проблемы с логистикой в Европе.
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На четыре страны приходится более 10 тысяч солдат НАТО на постоянной основе. Но в Эстонии на это смотрят не так оптимистично. Как заявила премьер-министр страны, стратегии НАТО по защите стран Балтии, мягко говоря, не идеальны. Так как план по обороне подразумевает то, что эти государства попросту сдаются. В случае нападения перед натовскими военными стоит неоднозначная задача – задержать противника. Правда, лишь на несколько суток. Дальнейшую судьбу солдат оставляют за скобками. А вот судьбу государств определят следующие полгода: именно столько, согласно планам, понадобится блоку, чтобы отвоевать территории. Стратегия не выглядит привлекательной даже на бумаге. Эстонские политики начинают бить тревогу: страна может быть стерта с лица земли.
Юрий Кнутов, военный эксперт:
Если откровенно говорить, качество подготовки военной многих военнослужащих блока оставляет желать лучшего. Это связано с тем, что достаточно долгое время ставка делалась на США и на армию США. Европейцы, честно говоря, разучились воевать.
Именно поэтому НАТО пытается брать количеством, а не качеством. Например, буквально через несколько дней в Мадриде пройдет очередной саммит. На нем будут решаться многие вопросы – заявки Швеции и Финляндии, поставки оружия в Украину, а также расширение Альянса. Считается, что именно на этой встрече НАТО может принять решение о крупнейшем военном развертывании со времен окончания холодной войны. Так как некоторые страны хотят перейти от нынешнего присутствия на востоке Альянса, состоящего из боевых групп, к бригадам или дивизиям. Последние будут насчитывать до 15 тысяч военнослужащих. Однако чем больше НАТО расширяется, тем больше людей начинают протестовать. Антивоенные акции проходят в Италии, Турции, Греции и Испании. Во всех странах демонстранты требуют одно и тоже – выход из Альянса и закрытие всех военных баз. Так как по мнению людей именно НАТО и США – причина многих конфликтов в мире.
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