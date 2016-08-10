Военный беспилотник Heron упал на дом в Израиле: 30 человек пострадали, 17 из них в больнице

Новости Израиля. Военный беспилотник упал на деревенский дом в Израиле. В результате здание загорелось, его крыша рухнула, а пламя перекинулось на припаркованные рядом автомобили.

В результате ЧП пострадало 30 местных жителей, 17 из которых были доставлены в больницу.

Как стало известно, летательный аппарат Heron принадлежит государственной корпорации Israel Aerospace Industries. В компании заявили, что аппарат выполнял испытательный полёт, и специалисты изучают обстоятельства крушения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.