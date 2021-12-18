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В Израиле фотографа избила национальная полиция. Мужчина освещал местные акции протеста

18 декабря 2021 13:03
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Новости Израиля. Фотограф избит израильской полицией во время беспорядков в Иерусалиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел на митинге против попыток еврейских поселенцев выселить палестинских жителей.

В Израиле фотографа избила национальная полиция. Мужчина освещал местные акции протеста-1

Махмуд Илеан освещал протесты. По его словам, сначала все было спокойно, затем мужчина заметил, как правоохранители нападают на журналистов, и сфотографировал происходящее. Через пару минут к нему подошла группа полицейских, уложила на землю и жестоко избила. Фотограф с окровавленным лицом и травмами головы был направлен в больницу. При этом полиция направила заявление, в котором говорилось, что офицеры очищали территорию после насильственной демонстрации.

# Акции протеста # Махмуд Илеан # Фотофакт

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