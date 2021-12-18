В Израиле фотографа избила национальная полиция. Мужчина освещал местные акции протеста

Новости Израиля. Фотограф избит израильской полицией во время беспорядков в Иерусалиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел на митинге против попыток еврейских поселенцев выселить палестинских жителей.

Махмуд Илеан освещал протесты. По его словам, сначала все было спокойно, затем мужчина заметил, как правоохранители нападают на журналистов, и сфотографировал происходящее. Через пару минут к нему подошла группа полицейских, уложила на землю и жестоко избила. Фотограф с окровавленным лицом и травмами головы был направлен в больницу. При этом полиция направила заявление, в котором говорилось, что офицеры очищали территорию после насильственной демонстрации.