Россия официально прекратила участие в Договоре по открытому небу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К нему Москва присоединилась без малого 20 лет назад.

Соглашение давало его участникам право совершать облеты территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. Первыми из Договора вышли США. При этом европейские союзники Штатов допускали, что могут и дальше передавать в Вашингтон данные, собранные в ходе пролетов над территорией России. После такого заявления прекратила участие в соглашении и Москва, несмотря на многочисленные нарушения со стороны своих партнеров, долгое время остававшись открытой к диалогу.