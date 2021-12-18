Прямой эфир

Россия официально прекратила участие в Договоре по открытому небу

18 декабря 2021 12:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Россия официально прекратила участие в Договоре по открытому небу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К нему Москва присоединилась без малого 20 лет назад.

Россия официально прекратила участие в Договоре по открытому небу-1

Соглашение давало его участникам право совершать облеты территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. Первыми из Договора вышли США. При этом европейские союзники Штатов допускали, что могут и дальше передавать в Вашингтон данные, собранные в ходе пролетов над территорией России. После такого заявления прекратила участие в соглашении и Москва, несмотря на многочисленные нарушения со стороны своих партнеров, долгое время остававшись открытой к диалогу.

# Военная авиация # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Киеве протестующие предприниматели заблокировали движение транспорта у Верховной рады
17 декабря 2021 20:17

В Киеве протестующие предприниматели заблокировали движение транспорта у Верховной рады

Чёрная метка от Китая? Пекин заявил о решении отменить рейсы грузовых поездов в Литву
17 декабря 2021 19:30

Чёрная метка от Китая? Пекин заявил о решении отменить рейсы грузовых поездов в Литву

На грани энергетического коллапса. Украина увеличила импорт белорусской электроэнергии
17 декабря 2021 08:39

На грани энергетического коллапса. Украина увеличила импорт белорусской электроэнергии