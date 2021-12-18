Военные лётчики Беларуси и России патрулируют воздушные границы Союзного государства

Полет бомбардировщиков и истребителей в организованном боевом порядке. Совместное патрулирование воздушных границ Союзного государства ведут военные летчики Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это ответ на рост военной активности в соседних государствах ЕС. Москва и Минск решили увеличить состав дежурных сил ПВО. На этот раз в небо поднялись российские бомбардировщики, способные нести на борту ядерное оружие, в сопровождении смешанной тактической группы многофункциональных истребителей двух государств.