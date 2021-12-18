Прямой эфир

Военные лётчики Беларуси и России патрулируют воздушные границы Союзного государства

18 декабря 2021 13:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Полет бомбардировщиков и истребителей в организованном боевом порядке. Совместное патрулирование воздушных границ Союзного государства ведут военные летчики Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Военные лётчики Беларуси и России патрулируют воздушные границы Союзного государства-1

Это ответ на рост военной активности в соседних государствах ЕС. Москва и Минск решили увеличить состав дежурных сил ПВО. На этот раз в небо поднялись российские бомбардировщики, способные нести на борту ядерное оружие, в сопровождении смешанной тактической группы многофункциональных истребителей двух государств.

# Союзное государство # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Израиле фотографа избила национальная полиция. Мужчина освещал местные акции протеста
18 декабря 2021 13:03

В Израиле фотографа избила национальная полиция. Мужчина освещал местные акции протеста

Россия официально прекратила участие в Договоре по открытому небу
18 декабря 2021 12:58

Россия официально прекратила участие в Договоре по открытому небу

В Киеве протестующие предприниматели заблокировали движение транспорта у Верховной рады
17 декабря 2021 20:17

В Киеве протестующие предприниматели заблокировали движение транспорта у Верховной рады