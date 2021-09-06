В России закрепят понятие «геноцид народов СССР». Пропаганду нацизма приравняют в экстремизму

Новости России. В России подготовили законопроект, который нормативно закрепит понятие «геноцид народов СССР». Об этом сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предусмотрено введение запрета на реабилитацию и пропаганду нацизма. Не списывается со счетов и важное политическое значение для сохранения исторической памяти и укрепления позиций на международном уровне, уверены разработчики законопроекта. Он позволит устранить пробелы в правовом регулировании многих вопросов. Реабилитацию, оправдание и пропаганду нацизма приравняют к экстремистской деятельности.