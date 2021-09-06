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«Талибан» объявил об окончании 20-летней войны в Афганистане. Сопротивление отказывается это признавать

06 сентября 2021 14:09
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Новости Афганистана. «Талибан» объявил об окончании войны в Афганистане после захвата последней провинции, которая была под контролем сопротивления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вместе с тем лидеры сопротивления опровергли эти сообщения.

«Талибан» объявил об окончании 20-летней войны в Афганистане. Сопротивление отказывается это признавать-1

На фоне вывода американского контингента талибы провели наступление и захватили крупные города, объявив окончание 20-летней войны. Сейчас решается вопрос о механизме управления государством. Состав правительства уже утвержден, однако точной даты объявления новой власти пока нет. Также изменится конституция.

# Международная политика # Фотофакт

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