«Талибан» объявил об окончании 20-летней войны в Афганистане. Сопротивление отказывается это признавать

Новости Афганистана. «Талибан» объявил об окончании войны в Афганистане после захвата последней провинции, которая была под контролем сопротивления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вместе с тем лидеры сопротивления опровергли эти сообщения.
На фоне вывода американского контингента талибы провели наступление и захватили крупные города, объявив окончание 20-летней войны. Сейчас решается вопрос о механизме управления государством. Состав правительства уже утвержден, однако точной даты объявления новой власти пока нет. Также изменится конституция.