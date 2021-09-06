«Талибан» объявил об окончании 20-летней войны в Афганистане. Сопротивление отказывается это признавать

Новости Афганистана. «Талибан» объявил об окончании войны в Афганистане после захвата последней провинции, которая была под контролем сопротивления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вместе с тем лидеры сопротивления опровергли эти сообщения.