Прямой эфир

Военные Габона объявили об отмене результатов выборов, захвате власти и закрытии границ

30 августа 2023 05:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Военные в Габоне заявили о захвате власти в стране и роспуске всех государственных институтов. Об этом сообщает телеканал Gabon 24, передает ТАСС. 

В заявлении военные сообщили, что всеобщие выборы, которые состоялись 26 августа текущего года, а также их предварительные итоги отменены. Границы закрыты до дальнейшего уведомления, а все государственные органы не функционируют, так как распущены. 

По информации СМИ, в стране утром в среду, 30 августа, была слышна стрельба в столице Либревиле. Объявление военные сделали через несколько часов после сообщения избиркома о победе на выборах Али бен Ондибы, за которого свои голоса отдали свыше 64% избирателей. Главой страны он был избран на 3 срок. Где сейчас находится Али бен Ондиба, не сообщается. 

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Флориан Филиппо обвинил Урсулу фон дер Ляйен в разграблении армии и эскалации конфликта в Украине
29 августа 2023 19:38

Флориан Филиппо обвинил Урсулу фон дер Ляйен в разграблении армии и эскалации конфликта в Украине

Лукашенко направил соболезнование президенту Таджикистана в связи с жертвами стихийных бедствий в стране
29 августа 2023 19:35

Лукашенко направил соболезнование президенту Таджикистана в связи с жертвами стихийных бедствий в стране

Из-за пожаров в Греции уничтожено 77 тысяч гектаров леса
29 августа 2023 16:55

Из-за пожаров в Греции уничтожено 77 тысяч гектаров леса