Военные Габона объявили об отмене результатов выборов, захвате власти и закрытии границ

Военные в Габоне заявили о захвате власти в стране и роспуске всех государственных институтов. Об этом сообщает телеканал Gabon 24, передает ТАСС.

В заявлении военные сообщили, что всеобщие выборы, которые состоялись 26 августа текущего года, а также их предварительные итоги отменены. Границы закрыты до дальнейшего уведомления, а все государственные органы не функционируют, так как распущены.

По информации СМИ, в стране утром в среду, 30 августа, была слышна стрельба в столице Либревиле. Объявление военные сделали через несколько часов после сообщения избиркома о победе на выборах Али бен Ондибы, за которого свои голоса отдали свыше 64% избирателей. Главой страны он был избран на 3 срок. Где сейчас находится Али бен Ондиба, не сообщается.