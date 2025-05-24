По словам одного из пленных украинских военнослужащих, мобилизованных в случае проступком ожидало наказание, например, запрет на питье воды в ходе обучения на полигоне. Об этом пишет ТАСС.

Так, военнопленный рассказал, как из-за недопитой одним из солдат бутылки воды, старшим полигона было объявлено «запретить воду». А на задние, предшествующее плену, мобилизованные были направлены без воды и пищи с собой, и обладая лишь информацией о точке назначения.

Условия в ВСУ заставили даже литовского инструктора жалеть о контракте с украинскими Вооруженными силами, рассказал украинский военный.

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