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Военнопленный рассказал о методах командования в отношении мобилизованных ВСУ

24 мая 2025 09:42
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Военнопленный рассказал о методах командования в отношении мобилизованных ВСУ-0

По словам одного из пленных украинских военнослужащих, мобилизованных в случае проступком ожидало наказание, например, запрет на питье воды в ходе обучения на полигоне. Об этом пишет ТАСС.

Так, военнопленный рассказал, как из-за недопитой одним из солдат бутылки воды, старшим полигона было объявлено «запретить воду». А на задние, предшествующее плену, мобилизованные были направлены без воды и пищи с собой, и обладая лишь информацией о точке назначения.

Условия в ВСУ заставили даже литовского инструктора жалеть о контракте с украинскими Вооруженными силами, рассказал украинский военный.

Фото: Pinterest

# Международная политика

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