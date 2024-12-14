NYT: в Киеве отложили подписание договора с США

Украина откладывает подписание соглашения о сотрудничестве в области добычи полезных ископаемых в поисках возможности наладить отношения с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на The New York Times.

Этот шаг предпринят на фоне опасений, что Трамп может сократить финансовую и военную помощь Украине и попытаться урегулировать конфликт на выгодных для Москвы условиях. Официальные лица Украины надеются получить поддержку Трампа, представив заключение соглашения как «раннюю победу» его администрации.

7 декабря Трамп, президент Украины Владимир Зеленский и французский президент Эммануэль Макрон встретились в Париже. Изначально Трамп не планировал проводить встречу с Зеленским, но Макрон убедил его в том, что переговоры состоятся.

Ранее, во время своей предвыборной кампании, Трамп обещал дипломатически урегулировать украинский кризис до своей инаугурации 20 января 2025 года.