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NYT: в Киеве отложили подписание договора с США

14 декабря 2024 16:22
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Украина откладывает подписание соглашения о сотрудничестве в области добычи полезных ископаемых в поисках возможности наладить отношения с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на The New York Times.

Этот шаг предпринят на фоне опасений, что Трамп может сократить финансовую и военную помощь Украине и попытаться урегулировать конфликт на выгодных для Москвы условиях. Официальные лица Украины надеются получить поддержку Трампа, представив заключение соглашения как «раннюю победу» его администрации.

7 декабря Трамп, президент Украины Владимир Зеленский и французский президент Эммануэль Макрон встретились в Париже. Изначально Трамп не планировал проводить встречу с Зеленским, но Макрон убедил его в том, что переговоры состоятся. 

Ранее, во время своей предвыборной кампании, Трамп обещал дипломатически урегулировать украинский кризис до своей инаугурации 20 января 2025 года.

# Владимир Зеленский # Международная политика

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