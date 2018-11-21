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Водяной смерч поднял в воздух контейнеры и яхты у берегов Италии

21 ноября 2018 12:45
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Новости Италии. Сразу несколько мощных торнадо прокатились по побережью Италии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Устрашающее природное явление наблюдали жители коммуны Тауризано.

Водяной смерч поднял в воздух контейнеры и яхты у берегов Италии-1

Ещё один смерч пронесся вблизи города Кротоне. Он задел пассажирский поезд, в результате чего пострадали несколько человек.

Водяной смерч поднял в воздух контейнеры и яхты у берегов Италии-4

Однако самый разрушительный ураган обрушился на побережье Салерно. Водяной торнадо был таким сильным, что поднимал в порту контейнеры и даже небольшие яхты. В результате природных катаклизмов оказалось повалено множество деревьев. Также ущерб был нанесён некоторым зданиям.

# Торнадо # Фотофакт

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