Водяной смерч поднял в воздух контейнеры и яхты у берегов Италии

Новости Италии. Сразу несколько мощных торнадо прокатились по побережью Италии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Устрашающее природное явление наблюдали жители коммуны Тауризано.

Ещё один смерч пронесся вблизи города Кротоне. Он задел пассажирский поезд, в результате чего пострадали несколько человек.