Американцам рекомендовали не употреблять салат ромэн

Новости США. Вспышка кишечной инфекции зафиксирована в США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По мнению специалистов центра по контролю и предотвращению заболеваний источник кишечной палочки – салат ромэн.
Новости США. Вспышка кишечной инфекции зафиксирована в США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По мнению специалистов центра по контролю и предотвращению заболеваний источник кишечной палочки – салат ромэн.
ЦКЗ уже распространил сообщение об опасности и рекомендовал американцам воздержаться от потребления салата, а рестораны и магазины прекратить его продажу.
Вспышки инфекции были зафиксированы в 11 штатах. Госпитализация потребовалась 13 гражданам.