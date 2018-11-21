Американцам рекомендовали не употреблять салат ромэн

Новости США. Вспышка кишечной инфекции зафиксирована в США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По мнению специалистов центра по контролю и предотвращению заболеваний источник кишечной палочки – салат ромэн.

ЦКЗ уже распространил сообщение об опасности и рекомендовал американцам воздержаться от потребления салата, а рестораны и магазины прекратить его продажу.