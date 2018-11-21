В желудке мёртвого кашалота нашли 6 кг мусора

Новости Индонезии.В желудке мертвого кашалота, которого прибило к берегам Индонезии, обнаружили 6 килограммов мусора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из брюха животного достали 115 стаканов, четыре пластиковые бутылки, 25 пакетов, веревки весом более 3 килограммов, а также 19 фрагментов твердого пластика и пару шлепанцев.