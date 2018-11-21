Два человека погибли из-за протестов во Франции

Новости Франции. Массовые протесты во Франции привели к гибели двух человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пытаясь объехать пробку, возникшую из-за демонстрантов, мотоциклист столкнулся с грузовиком. От полученных травм он скончался.

Пятый день активисты блокируют дороги и устраивают на улицах беспорядки. Сегодня к ним присоединились медработники, недовольные анонсированной реформой здравоохранения. За это время в стычках пострадали около 500 человек. Несколько десятков граждан были задержаны.