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Два человека погибли из-за протестов во Франции

21 ноября 2018 12:33
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Новости Франции. Массовые протесты во Франции привели к гибели двух человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пытаясь объехать пробку, возникшую из-за демонстрантов, мотоциклист столкнулся с грузовиком. От полученных травм он скончался.

Два человека погибли из-за протестов во Франции-1

Ранее погибла участница протестной акции, оказавшаяся под колесами автомобиля. Масштабные манифестации против повышения цен на топливо охватили страну 17 ноября.

Два человека погибли из-за протестов во Франции-4

Пятый день активисты блокируют дороги и устраивают на улицах беспорядки. Сегодня к ним присоединились медработники, недовольные анонсированной реформой здравоохранения. За это время в стычках пострадали около 500 человек. Несколько десятков граждан были задержаны.

# Акции протеста # Фотофакт

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