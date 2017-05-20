Водный каскад после многолетнего перерыва снова зашумел в Восточном Китае

Тяньтайский горный поток исчез с лица земли 60 лет назад

Новости Китая. С высоты в 325 метров водопад живописно спускается в несколько ступеней с горы.

Сейчас здесь поставили новую дамбу – выше по течению, и это вдохнуло в пересохший каскад новую жизнь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.