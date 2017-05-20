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Водный каскад после многолетнего перерыва снова зашумел в Восточном Китае

20 мая 2017 16:48
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Новости Китая. С высоты в 325 метров водопад живописно спускается в несколько ступеней с горы.

Тяньтайский горный поток исчез с лица земли 60 лет назад

из-за строительства водохранилища с электростанцией.

Водный каскад после многолетнего перерыва снова зашумел в Восточном Китае-1

Сейчас здесь поставили новую дамбу – выше по течению, и это вдохнуло в пересохший каскад новую жизнь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Фотофакт # Китай

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