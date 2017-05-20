Действующий президент Ирана Хасан Роухана переизбран на второй срок

Новости Ирана. Подсчёт всех бюллетеней показал, что политик набрал 57 процентов голосов. Об этом заявили в МВД Исламской Республики. Помимо Роухани, на пост президента претендовали еще три человека.
Новости Ирана. Подсчёт всех бюллетеней показал, что политик набрал 57 процентов голосов. Об этом заявили в МВД Исламской Республики. Помимо Роухани, на пост президента претендовали еще три человека.
Основным соперником действующего главы государства был экс-прокурор страны Ибрахим Раиси.
Но даже он значительно отстал от лидера политической гонки.ъ
Напомню, президентские выборы в Иране состоялись накануне.
Явка была высокая – порядка 70 %.
Из-за этого даже несколько раз продлевали время голосования. Избирательные участки закрылись лишь в полночь по местному времени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.