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Действующий президент Ирана Хасан Роухана переизбран на второй срок

20 мая 2017 13:41
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Новости Ирана. Подсчёт всех бюллетеней показал, что политик набрал 57 процентов голосов. Об этом заявили в МВД Исламской Республики. Помимо Роухани, на пост президента претендовали еще три человека.

Действующий президент Ирана Хасан Роухана переизбран на второй срок-1

Основным соперником действующего главы государства был экс-прокурор страны Ибрахим Раиси.

Но даже он значительно отстал от лидера политической гонки.ъ

Действующий президент Ирана Хасан Роухана переизбран на второй срок-4

Напомню, президентские выборы в Иране состоялись накануне.

Явка была высокая – порядка 70 %.

Из-за этого даже несколько раз продлевали время голосования. Избирательные участки закрылись лишь в полночь по местному времени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

 

# Выборы # Фотофакт

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