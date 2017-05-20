В Инденезии загорелся паром с двумя сотнями пассажиров на борту

Более 90 удалось спасти. Но судьба многих все еще неизвестна.

Новости Беларуси. Паром с двумя сотнями пассажиров на борту загорелся в Индонезии.

Возгорание произошло на палубе, где стояли автомобили.

Члены экипажа попытались справиться с пламенем, но им это не удалось. Система автоматического пожаротушения тоже не помогла, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.