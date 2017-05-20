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В Инденезии загорелся паром с двумя сотнями пассажиров на борту

20 мая 2017 10:41
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Новости Беларуси. Паром с двумя сотнями пассажиров на борту загорелся в Индонезии.

Погибли, по меньшей мере, 3 человека.

Более 90 удалось спасти. Но судьба многих все еще неизвестна. 

В Инденезии загорелся паром с двумя сотнями пассажиров на борту-1

Паром следовал от острова Ява до Борнэо.

Возгорание произошло на палубе, где стояли автомобили.

Члены экипажа попытались справиться с пламенем, но им это не удалось. Система автоматического пожаротушения тоже не помогла, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Пожар # Фотофакт

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