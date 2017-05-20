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Спортивный скандал: у победителей и призеров Олимпийских и Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро массово ржавеют медали

20 мая 2017 10:37
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Новости Бразилии. Скандал олимпийских масштабов разгорается в Бразилии. У победителей и призеров Олимпийских и Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро массово ржавеют медали!

В монетном дворе Бразилии сейчас на восстановлении как минимум 130 наград. Большинство из них – бронзовые.

Спортивный скандал: у победителей и призеров Олимпийских и Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро массово ржавеют медали-1

По словам представителя оргкомитета «Рио-2016»,

медали испортились из-за того, что их бросили или хранили  ненадлежащим образом.

Спортивный скандал: у победителей и призеров Олимпийских и Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро массово ржавеют медали-4

В большинстве случаев, было повреждено лаковое покрытие наград, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Фотофакт # Международная политика

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