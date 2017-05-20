Спортивный скандал: у победителей и призеров Олимпийских и Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро массово ржавеют медали

Новости Бразилии. Скандал олимпийских масштабов разгорается в Бразилии. У победителей и призеров Олимпийских и Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро массово ржавеют медали!

В монетном дворе Бразилии сейчас на восстановлении как минимум 130 наград. Большинство из них – бронзовые.