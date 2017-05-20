Спортивный скандал: у победителей и призеров Олимпийских и Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро массово ржавеют медали
Новости Бразилии. Скандал олимпийских масштабов разгорается в Бразилии. У победителей и призеров Олимпийских и Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро массово ржавеют медали!
В монетном дворе Бразилии сейчас на восстановлении как минимум 130 наград. Большинство из них – бронзовые.
По словам представителя оргкомитета «Рио-2016»,
медали испортились из-за того, что их бросили или хранили ненадлежащим образом.
В большинстве случаев, было повреждено лаковое покрытие наград, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.