Водители фур в Европе отказываются работать из-за отвратительных условий труда

Евросоюзу грозит дефицит водителей грузовиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С этой проблемой уже столкнулась Британия. Там в магазинах возникли перебои с продуктами, не говоря уже о бензиновом кризисе.

Теперь все может повториться в континентальной Европе. Водители отказываются работать из-за отвратительных условий труда. По словам дальнобойщиков, работодатели постоянно нарушают договоренности по зарплате и времени, которое они должны провести за рулем. Это можно назвать эксплуатацией.