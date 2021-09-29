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Водители фур в Европе отказываются работать из-за отвратительных условий труда

29 сентября 2021 12:24
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Евросоюзу грозит дефицит водителей грузовиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С этой проблемой уже столкнулась Британия. Там в магазинах возникли перебои с продуктами, не говоря уже о бензиновом кризисе.  

Водители фур в Европе отказываются работать из-за отвратительных условий труда-1

Теперь все может повториться в континентальной Европе. Водители отказываются работать из-за отвратительных условий труда. По словам дальнобойщиков, работодатели постоянно нарушают договоренности по зарплате и времени, которое они должны провести за рулем. Это можно назвать эксплуатацией.  

Водители фур в Европе отказываются работать из-за отвратительных условий труда-4

Профсоюзы водителей заявляют, что ответственность за соблюдение трудового законодательства должна лежать на странах-членах ЕС. В противном случае ситуация вообще не будет разрешена в обозримом будущем. Каким кризисом это может грозить Европе, можно только догадываться.  

# Экономический кризис # Фотофакт

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