В Испании образовались ядовитые облака. Лава из вулкана попала в океан

Новости Испании. На острове Пальма, где уже несколько дней извергается вулкан, случилось то, чего так боялись ученые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Испании. На острове Пальма, где уже несколько дней извергается вулкан, случилось то, чего так боялись ученые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Стекающая лава достигла океана. При соприкосновении с водой возникли громадные облака токсичного газа, которые смертельно опасные для человека. Осложняет ситуацию и то, что активность вулкана и движение лавы происходит абсолютно непредсказуемо.
28 сентября ученые не были уверены, что лава вообще достигнет океана. Извержение вулкана на Пальме началось 19 сентября, за это время горящие потоки уничтожили около 600 домов и заставили покинуть остров почти десять тысяч человек. По мнению вулканологов, извержение может продлиться еще три месяца.