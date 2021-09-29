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В Испании образовались ядовитые облака. Лава из вулкана попала в океан

29 сентября 2021 12:07
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Новости Испании. На острове Пальма, где уже несколько дней извергается вулкан, случилось то, чего так боялись ученые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Испании образовались ядовитые облака. Лава из вулкана попала в океан-1

Стекающая лава достигла океана. При соприкосновении с водой возникли громадные облака токсичного газа, которые смертельно опасные для человека. Осложняет ситуацию и то, что активность вулкана и движение лавы происходит абсолютно непредсказуемо.

В Испании образовались ядовитые облака. Лава из вулкана попала в океан-4

28 сентября ученые не были уверены, что лава вообще достигнет океана. Извержение вулкана на Пальме началось 19 сентября, за это время горящие потоки уничтожили около 600 домов и заставили покинуть остров почти десять тысяч человек. По мнению вулканологов, извержение может продлиться еще три месяца.

# Извержение вулкана # Фотофакт

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