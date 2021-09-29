В Испании образовались ядовитые облака. Лава из вулкана попала в океан

Новости Испании. На острове Пальма, где уже несколько дней извергается вулкан, случилось то, чего так боялись ученые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стекающая лава достигла океана. При соприкосновении с водой возникли громадные облака токсичного газа, которые смертельно опасные для человека. Осложняет ситуацию и то, что активность вулкана и движение лавы происходит абсолютно непредсказуемо.