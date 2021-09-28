В России число смертей из-за коронавируса превысило максимум с начала пандемии

ВОЗ фиксирует снижение заболеваемости COVID-19 в мире. Уменьшается и число летальных исходов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ВОЗ фиксирует снижение заболеваемости COVID-19 в мире. Уменьшается и число летальных исходов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По мнению специалистов, такая тенденция сложилась благодаря коллективному иммунитету. Именно он поможет вернуться к привычной жизни, уверяют эксперты. Япония с 1 октября снимет режим ЧС по коронавирусу. Отмена ограничений стала возможна благодаря проценту вакцинированных граждан. Сейчас это более половины японцев.
Также к доковидной жизни вернется и Португалия. А для Норвегии маски и COVID-сертификаты уже стали историей.
А вот в России дела обстоят не так благополучно. В стране привита только треть населения, несмотря на успешное производство вакцины. 28 сентября в России число летальных исходов из-за коронавируса превысило очередной максимум за всю пандемию.