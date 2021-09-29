Украине грозит энергетический кризис из-за заоблачных цен на газ. Почему не покупают дешевле?

Новости Украины. В Украине заявили о том, что страна может не пережить зиму без российского газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эксперты опасаются самого худшего сценария.
Новости Украины. В Украине заявили о том, что страна может не пережить зиму без российского газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эксперты опасаются самого худшего сценария.
По их мнению, чтобы избежать энергетического кризиса, необходимо вести прямые переговоры с Москвой, на что Киев категорически не соглашается. Зато власти пытаются объяснить украинцам, почему вместо того чтобы покупать газ по низким ценам, как это, например, делает Беларусь, Украина будет покупать его у Европы по, мягко говоря, завышенным ценам. То есть более тысячи долларов за тысячу кубометров. Эта топливная альтернатива будет сжигать бюджет страны. А это, по мнению экспертов, приведет к остановке, если не закрытию предприятий и, как следствие, сокращению рабочих мест. То есть к безработице.
Яркий пример тому Европа. Там из-за высоких цен на газ вынуждены были закрыться около десяти заводов и небольших энергетических компаний. Эксперты опасаются, что этот страшный сценарий теперь может повториться в Украине.