Украине грозит энергетический кризис из-за заоблачных цен на газ. Почему не покупают дешевле?

По их мнению, чтобы избежать энергетического кризиса, необходимо вести прямые переговоры с Москвой, на что Киев категорически не соглашается. Зато власти пытаются объяснить украинцам, почему вместо того чтобы покупать газ по низким ценам, как это, например, делает Беларусь, Украина будет покупать его у Европы по, мягко говоря, завышенным ценам. То есть более тысячи долларов за тысячу кубометров. Эта топливная альтернатива будет сжигать бюджет страны. А это, по мнению экспертов, приведет к остановке, если не закрытию предприятий и, как следствие, сокращению рабочих мест. То есть к безработице.