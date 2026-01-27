ЕС и Индия подписали торговое соглашение

Это стало возможным после долгих и тяжелых переговоров, которые длились без малого 20 лет. Этот договор уже назвали сделкой всех времен.

Похоже, для Евросоюза важнее наладить внешние связи, чем обеспечить комфортную жизнь для участников объединения. ЕС и Индия объявили о том, что им удалось наконец-то заключить соглашения о свободной торговле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Можно сказать, что появилась зона свободной торговли с населением 2 миллиарда человек, которая открывает огромные возможности для народов Индии и Европы. Как заявили в Дели, это соглашение может составить 25 % мирового ВВП и треть мировой торговли.

Нарендра Моди, премьер-министр Индии:

Это соглашение о свободной торговле будет способствовать увеличению инвестиций между Индией и Европейским союзом. Оно поможет наладить новые партнерства в сфере инноваций и укрепит цепочки поставок на глобальном уровне, а это значит, что это не просто торговое соглашение, а новый план достижения всеобщего процветания.

В чем же суть этой сделки века? Ожидается, что Индия снизит или отменит пошлины почти на 97 % на экспорт из ЕС, а Брюссель в ответ поэтапно снизит тарифы на 99,5 % на товары, импортируемые из Индии. Обозначен срок – 7 лет.

Соглашение позволит сэкономить на тарифах до 4 миллиардов евро и создать рабочие места для миллионов граждан Индии и Европы. Официальное подписание документа ожидается после юридической проверки, которая займет около полугода, затем соглашение должен ратифицировать Европарламент.