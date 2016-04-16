Новости Бельгии. Водители депутатов Европарламента заподозрены в связях с «Исламским государством». У нескольких человек полиция обнаружила компьютерные диски с пропагандистскими материалами террористической организации. Один из водителей развозил евродепутатов в Страсбурге, другой – в Брюсселе. Оба работали на частные автопарки. Кроме того, стало известно о криминальном прошлом других водителей.

В итоге в Европарламенте решили больше не пользоваться услугами частных фирм и разорвать действующие контракты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.