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Водители депутатов Европарламента заподозрены в связях с «Исламским государством»

16 апреля 2016 13:42
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Новости Бельгии. Водители депутатов Европарламента заподозрены в связях с «Исламским государством». У нескольких человек полиция обнаружила компьютерные диски с пропагандистскими материалами террористической организации. Один из водителей развозил евродепутатов в Страсбурге, другой – в Брюсселе. Оба работали на частные автопарки. Кроме того, стало известно о криминальном прошлом других водителей.

В итоге в Европарламенте решили больше не пользоваться услугами частных фирм и разорвать действующие контракты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Теракт

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