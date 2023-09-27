Вода по колено – сильные ливни затопили столицу Таиланда и не думают прекращаться

Новости Таиланда. Сильные ливни, которые не прекращаются уже три дня, затопили столицу Таиланда Бангкок. Местные жители пытаются передвигаться по городу по колено в воде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Таиланда. Сильные ливни, которые не прекращаются уже три дня, затопили столицу Таиланда Бангкок. Местные жители пытаются передвигаться по городу по колено в воде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во многих районах прекращено движение транспорта, возникли многокилометровые пробки. Вынуждены закрыться многочисленные закусочные и магазины. Сильно пострадали исторические кварталы. Местные власти делают все, чтобы минимизировать последствия удара стихии. По прогнозу национального метеорологического агентства, сильные дожди будут заливать Бангкок до конца недели.