Прямой эфир

Вода по колено – сильные ливни затопили столицу Таиланда и не думают прекращаться

27 сентября 2023 08:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Таиланда. Сильные ливни, которые не прекращаются уже три дня, затопили столицу Таиланда Бангкок. Местные жители пытаются передвигаться по городу по колено в воде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вода по колено – сильные ливни затопили столицу Таиланда и не думают прекращаться-1

Во многих районах прекращено движение транспорта, возникли многокилометровые пробки. Вынуждены закрыться многочисленные закусочные и магазины. Сильно пострадали исторические кварталы. Местные власти делают все, чтобы минимизировать последствия удара стихии. По прогнозу национального метеорологического агентства, сильные дожди будут заливать Бангкок до конца недели.

# Погода # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Правительство Германии урежет в два раза расходы на мигрантов
27 сентября 2023 08:25

Правительство Германии урежет в два раза расходы на мигрантов

В Германии предложили исключить Польшу из ЕС
27 сентября 2023 08:22

В Германии предложили исключить Польшу из ЕС

Нью-йоркский суд признал Трампа виновным в мошенничестве
27 сентября 2023 08:22

Нью-йоркский суд признал Трампа виновным в мошенничестве