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Во всём Эквадоре пропал свет

20 июня 2024 08:12
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Крупное ЧП в Эквадоре. Практически вся страна осталась без электричества. Причиной происшествия стал технический сбой в энергосистеме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во всём Эквадоре пропал свет-1

В городах не работали светофоры, возникли серьезные перебои в работе связи, отключился интернет. Перестали ходить поезда. В столице страны Кито остановилось метро, людям пришлось самостоятельно выбираться из тоннелей. Больницы срочно перешли на альтернативные источники питания. Всего, по данным властей, тотальный блэкаут коснулся более 18 миллионов человек.

В настоящее время Эквадор переживает тяжелый энергетический кризис. Из-за нехватки электростанций и прекращения импорта электроэнергии из соседней Колумбии отключения фиксируются практически каждый день.

# Электроснабжение

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