Во всём Эквадоре пропал свет

Крупное ЧП в Эквадоре. Практически вся страна осталась без электричества. Причиной происшествия стал технический сбой в энергосистеме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В городах не работали светофоры, возникли серьезные перебои в работе связи, отключился интернет. Перестали ходить поезда. В столице страны Кито остановилось метро, людям пришлось самостоятельно выбираться из тоннелей. Больницы срочно перешли на альтернативные источники питания. Всего, по данным властей, тотальный блэкаут коснулся более 18 миллионов человек.

В настоящее время Эквадор переживает тяжелый энергетический кризис. Из-за нехватки электростанций и прекращения импорта электроэнергии из соседней Колумбии отключения фиксируются практически каждый день.