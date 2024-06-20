Прямой эфир

Албания на 95-й минуте вырвала ничью в матче Евро с Хорватией

20 июня 2024 08:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Сборная Хорватии и команда Албании вничью сыграли в матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. Об этом пишет РИА Новости.

Встреча группы B закончилась со счетом 2:2. Голы забили Казим Лячи (Албания), Клаус Гясулей (Албания) и Андрей Крамарич (Хорватия). Гясуля отправил мяч в сетку собственных ворот на 76-й минуте.

В составе сборной Албании весь матч отыграл защитник «Локомотива» Марио Митай, а форвард «Рубина» Мирлинд Даку вышел на замену на 85-й минуте.

Обе сборные набрали по одному очку на Евро, при этом албанцы занимают третье место в групповой таблице благодаря лучшей разнице мячей. В заключительном туре группового этапа Хорватия сыграет с Италией, а Албания – с Испанией.

# Футбол

Другие новости рубрики

Все новости
Ким Чен Ын подарил президенту РФ Путину северокорейских собак породы пхунсан
20 июня 2024 07:49

Ким Чен Ын подарил президенту РФ Путину северокорейских собак породы пхунсан

Шотландцы и швейцарцы сыграли вничью в матче Евро-2024
20 июня 2024 07:33

Шотландцы и швейцарцы сыграли вничью в матче Евро-2024

Париж потерял звание крупнейшего фондового рынка Европы
20 июня 2024 07:19

Париж потерял звание крупнейшего фондового рынка Европы