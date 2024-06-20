Албания на 95-й минуте вырвала ничью в матче Евро с Хорватией

Сборная Хорватии и команда Албании вничью сыграли в матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. Об этом пишет РИА Новости.

Встреча группы B закончилась со счетом 2:2. Голы забили Казим Лячи (Албания), Клаус Гясулей (Албания) и Андрей Крамарич (Хорватия). Гясуля отправил мяч в сетку собственных ворот на 76-й минуте.

В составе сборной Албании весь матч отыграл защитник «Локомотива» Марио Митай, а форвард «Рубина» Мирлинд Даку вышел на замену на 85-й минуте.

Обе сборные набрали по одному очку на Евро, при этом албанцы занимают третье место в групповой таблице благодаря лучшей разнице мячей. В заключительном туре группового этапа Хорватия сыграет с Италией, а Албания – с Испанией.