Около 10 тысяч человек эвакуированы из-за пожаров на юге США
Как минимум один человек погиб, около десяти пострадали при сильных лесных пожарах, которые полыхают на юге США. Больше всего от стихии досталось штату Нью-Мексико. Там, по заявлению властей, ситуация вышла из-под контроля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Видео, приходящие оттуда, напоминают сцены апокалипсиса. Огонь уничтожил небольшой городок Руидосо. Полностью сгорели полторы тысячи домов, эвакуированы более 9 000 местных жителей. По словам спасателей, это самый сильный пожар, на котором им приходилось работать.
Брианна Вентура, представитель пожарной службы города Руидосо (США):
Тут много разрушений. Очень много разрушений. Мы надеемся, что нам поможет дождь, который синоптики обещали нам на этой неделе. Сейчас мы призываем всех жителей держаться подальше от этого района. Я знаю, что многие из них хотят вернуться и проверить свои дома, но, поскольку мы не знаем, куда может повернуть огонь, мы просим их оставаться в безопасных местах.
Пламя оставило после себя более 10 тысяч гектаров выжженной земли и продолжает распространяться дальше. Закрыты несколько основных шоссе. В пострадавших районах губернатор штата объявил чрезвычайное положение. Предполагаемый ущерб от пожаров может составить несколько десятков миллионов долларов.