Ким Чен Ын подарил президенту РФ Путину северокорейских собак породы пхунсан

В подарок лидер России Владимир Путин получил пару собак северокорейской национальной породы – пхунсан. Этот жест был совершен в саду дворца для почетных гостей «Кымсусан». Об этом пишет РИА Новости.

Глава российского государства поблагодарил за подарок. Лидеры также совершили прогулку по розовому саду и скверу, обсудив планы по укреплению стратегического сотрудничества и союзнических связей между двумя государствами, а также защиту их общих ключевых интересов.

В 2018 году Ким Чен Ын подарил президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину пару собак породы пхунсан. Порода охотничьих собак пхунсан была выведена в КНДР из северных корейских волков и практически незнакома за пределами страны. Ее название произошло от гор в северном уезде Пхунсан, где она была выведена.