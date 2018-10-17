Британская писательница Анна Бернс получила Букеровскую премию за роман «Milkman»

Новости Великобритании. Британская писательница Анна Бернс стала лауреатом Букеровской премии – 2018, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Великобритании. Британская писательница Анна Бернс стала лауреатом Букеровской премии – 2018, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Почётной награды её удостоили за роман «Milkman», написанный от лица 18-летней девушки. Действие в книге разворачивается в Северной Ирландии в 1970-е во время волнений.
Конкурентами Бернс были ее соотечественники Дейзи Джонсон и Робин Робертсон, американцы Рейчел Кушнер и Ричард Пауэрс, а также канадка Эси Эдугян. Отмечу, писательница стала первым автором из Северной Ирландии, получившим Букеровскую премию.