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Британская писательница Анна Бернс получила Букеровскую премию за роман «Milkman»

17 октября 2018 09:15
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Новости Великобритании. Британская писательница Анна Бернс стала лауреатом Букеровской премии – 2018, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Британская писательница Анна Бернс получила Букеровскую премию за роман «Milkman»-1

Почётной награды её удостоили за роман «Milkman», написанный от лица 18-летней девушки. Действие в книге разворачивается в Северной Ирландии в 1970-е во время волнений.

Британская писательница Анна Бернс получила Букеровскую премию за роман «Milkman»-4

Конкурентами Бернс были ее соотечественники Дейзи Джонсон и Робин Робертсон, американцы Рейчел Кушнер и Ричард Пауэрс, а также канадка Эси Эдугян. Отмечу, писательница стала первым автором из Северной Ирландии, получившим Букеровскую премию.

# Литература # Фотофакт

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