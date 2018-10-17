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Легалайз: выращивать и продавать марихуану можно в Канаде

17 октября 2018 09:11
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Новости Канады. С 17 октября в Канаде вступает в силу закон о легализации марихуаны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В соответствии с документом, лица, достигшие 18 лет, могут единовременно выращивать не более 4 растений, а также продавать их.

Легалайз: выращивать и продавать марихуану можно в Канаде-1

Купить марихуану можно будет в специальных магазинах, а цену сформируют региональные власти. Хранить при себе разрешается до 30 граммов марихуаны.

Легалайз: выращивать и продавать марихуану можно в Канаде-4

За распространение продукта лицами, не достигшими 18-летия, предусмотрено суровое наказание в виде 14 лет лишения свободы. А штраф в размере 770 долларов будет выписан тем, кто сел за руль ранее двух часов с момента употребления.

# Наркотики # Фотофакт

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