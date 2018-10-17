Легалайз: выращивать и продавать марихуану можно в Канаде

Новости Канады. С 17 октября в Канаде вступает в силу закон о легализации марихуаны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В соответствии с документом, лица, достигшие 18 лет, могут единовременно выращивать не более 4 растений, а также продавать их.

Купить марихуану можно будет в специальных магазинах, а цену сформируют региональные власти. Хранить при себе разрешается до 30 граммов марихуаны.