В Брюсселе обсудят условия Brexit Великобритании

Новости Евросоюза. Лидеры стран Евросоюза соберутся 17 октября в Брюсселе, чтобы обсудить состояние переговоров об условиях отделения Великобритании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Большая часть пунктов уже согласована.

Остаётся нерешённым вопрос о режиме контроля на границе между Северной Ирландией и Ирландией, которая остаётся в составе ЕС.