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В Брюсселе обсудят условия Brexit Великобритании

17 октября 2018 09:01
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Новости Евросоюза. Лидеры стран Евросоюза соберутся 17 октября в Брюсселе, чтобы обсудить состояние переговоров об условиях отделения Великобритании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Большая часть пунктов уже согласована.

В Брюсселе обсудят условия Brexit Великобритании-1

Остаётся нерешённым вопрос о режиме контроля на границе между Северной Ирландией и Ирландией, которая остаётся в составе ЕС.

В Брюсселе обсудят условия Brexit Великобритании-4

Шансов прийти к общему знаменателю на сегодняшней встрече крайне мало. По словам главы Евросовета, выйти из переговорного тупика можно только в случае, если Тереза Мэй выступит с конкретными предложениями.

# Европарламент # Фотофакт

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